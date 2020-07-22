Цифры, а не домыслы: как коронакризис повлиял на строительную сферу

Карантин, введенный в Украине из-за пандемии COVID-19, повлиял практически на все сферы жизни. Согласно новым данным от Государственной службы статистики Украины, строительную сферу проблемы тоже не обошли стороной.

Что изменилось и как сильно кризис ударил по украинскому строительству – читайте в материале НЕРУХОМІ.

В общей сложности, по состоянию на май, цены в строительстве выросли на 1,1% по сравнению с этим же месяцем 2019 года. В таких пределах показатели колебались с самого начала 2020 – пока пик роста пришелся на февраль (1,9%).

Изменения в строительной сфере за время карантина Государственная служба статистики Украины

Также за период пандемии COVID-19 можно наблюдать снижение индекса строительной продукции – показателя, который отражает объем выполненных строительных работ. Так, за январь-май индекс составил 92,9%, по сравнению за такой же прошлогодний период. Соответственно, карантин повлиял на количество новых объектов.

Особенно сильно это заметно в Винницкой области – еще в марте индекс составлял 105,9%, а в апреле упал до 66,7% и до 65% в мае. Похожая ситуация наблюдается в Запорожской, Закарпатской и Житомирской областях.

А вот в Киевской области ситуация ровно противоположная – в январе индекс составлял 93,2% и продолжал расти, достигнув в мае 116,9%. И только в апреле он "просел" на 2,3%.

Изменения в строительной сфере за время карантина Государственная служба статистики Украины

Говоря о выполненных работах с начала 2020, можно отметить, что 43,1% составило новое строительство, 29,3% – ремонты и 27,6% – реконструкция и техническое переоснащение. При этом, в некоторых регионах есть существенные отличия. Например, в Одесской области реконструкция составила всего 1,8% объема выполненных работ в денежном соотношении, а вот новое строительство достигло 67,8%.

Областью-рекордсменом по реконструкции стала Черновицкая с показателем 64,4%, по ремонтным работам – Луганская (77,5%), а по новому строительству – Тернопольская (80,5%).

Изменения в строительной сфере за время карантина Государственная служба статистики Украины

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в период апрель-июнь 2020 года стоимость квартир в Украине возросла на 8,4 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.