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Цены на строительно-монтажные работы снова выросли

08.07.2020 - 10:36

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-мае 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, выросли на 1,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, по данным Госстата, больше всего выросли в цене строительно-монтажные работы в сфере строительства жилых зданий - на 4,2%. В то же время больше всего снизилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 5,7%. При этом стоимость строительно-монтажных работ в мае 2020 года, по сравнению с маем 2019 года, выросла на 1,1%. В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Строить в Украине стало дороже

pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-апреле 2020 года возросли также на 1,2%.

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