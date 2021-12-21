Цены на жилье на вторичном рынке должны снизиться – риелторы

В украинских мегаполисах стоимость жилья на вторичном рынке достигла максимальных отметок, что соответствует платежеспособному спросу населения, поэтому в ближайшие месяцы продавцы будут вынуждены снизить ценники.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

По словам главы ассоциации Юрия Питы, сегодня цена продажи квартир на вторичном рынке в среднем на 10-12% ниже стоимости, которую заявили продавцы. Поэтому чтобы им продать жилье придется либо существенно снизить "аппетиты" к прибыли, либо же подождать, когда доходы украинцев возрастут и, соответственно, это скажется на уровне спроса.

Он объяснил рост цен на вторичном рынке "выравниванием" с первичным, где подорожание было частично обусловлено увеличением себестоимости строительства. К завышенной стоимости могла еще привести некорректная работа модуля оценки объектов недвижимости, разработанного ФГИ.

Пита не исключает, что в течение ближайших 3-4 месяцев продавцы будут вынуждены снизить стоимость выставленного на продажу жилья.

Описание: Цены на вторичном рынке должны упасть Источник: pixabay.com Alt:

В свою очередь в компании "Увекон" сообщили, что в Украине с октября по ноябрь средняя стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 9,6%, при этом наибольший прирост произошел на квартиры с большими площадями.

Как отмечают аналитики, заметный скачок цен произошел в Киеве. Здесь в октябре-ноябре квартиры на вторичном рынке подорожали в среднем на 13,2%. К концу ноября стоимость жилья на столичной "вторичке" перевалила за отметку в $2100. А вот рост цен в других мегаполисах не был так ярко выражен.

К примеру, в Днепре за отчетный период вторичное жилье подорожало на 4,1%, во Львове – на 5,3%, в Одессе – 2,1%, Харькове – 4,7%. Темпы роста цен в других областных центрах не превысили 5%.

Таким образом в компании пришли к выводу, что общая динамика по Украине свидетельствует о локальном характере конъюнктуры цен на вторичном рынке недвижимости. В будущем же рост цен будет зависеть от состояния экономики в стране. Но учитывая существующие риски, можно прогнозировать стабилизацию цен на рынке жилья.

Как сообщали НЕРУХОМІ, спрос на первичном рынке недвижимости в Украине до конца этого года может рухнуть более чем на 30%, при чем такая тенденция началась уже с ноября. За ноябрь количество сделок на первичном рынке упало в среднем на треть.

Стоит подчеркнуть, что за последний год стоимость жилья в украинских новостройках выросла в среднем на 35-40%.