Стало известно, когда заработает Госинспекция градостроительства

14:50, 17.06.2020 1698 6

Полноценный запуск Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) начнет работу в конце июня – начале июля 2020 года.

Об этом сообщил глава ведомства Юрий Васильченко на своей странице в Facebook.

По его словам, Министерство финансов уже согласовало смету нового органа на 2020 год и штатное расписание.

"Министерство финансов Украины согласовало смету ГИГ на 2020 год и план ассигнований. Только что узнал, что Минфин согласовал штатное расписание ГИГ. Могу сказать, что полноценный запуск ГИГ планируется на конец июня – начало июля текущего года", - написал Васильченко.

После утверждения штатного расписания будут решаться кадровые вопросы и разрабатываться должностные инструкции.

Как сообщали НЕРУХОМІ, мэр Николаева Александр Сенкевич призвал украинские власти ускорить запуск работы Государственной инспекции градостроительства.

А вот по словам президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, на данном этапе реформа ГАСИ не стимулирует, а тормозит развитие строительства.

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