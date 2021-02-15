Сколько банки выдали ипотечных кредитов за прошлый год. Данные НБУ

В прошлом году в Украине банки выдали ипотечных кредитов на 3,8 млрд гривен, что на 36% больше, чем в 2019 году.

Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

В Нацбанке выяснили, что сегодня в основном кредиты на покупку жилья выдают пять банков. Именно эти финучреждения выдали 88% указанной за год суммы (около 3,3 млрд гривен). Также в 2020 году вырос и средний показатель кредита – до 663 тысяч гривен (против 516 тысяч годом ранее).

Согласно опросов банков удалось узнать, что преобладание кредитования вторичного рынка недвижимости над первичным сохранилось – около 85%.

В течение 2020 года эффективная процентная ставка по новым кредитам также снизилась. Согласно данным банков, в декабря 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14% (в декабря 2019 года - 20,6%), на первичном - 16,9% (в декабря 2019 года - 21,5%). При этом в прошлом году 38% ипотечных кредитов были выданы по фиксированной ставке, в 2019 году таких кредитов выдали более 70%.

Описание: Украинцы стали чаще оформлять ипотеку Источник: pixabay.com Alt:

Если брать ситуацию по регионам, то лидером в привлечении ипотеки традиционно является Киев - около 1500 кредитов (на 1,4 млрд гривен). Затем идут Киевская область – 646 договоров (на 605 млн гривен), Харьковская область – 617 договоров (на 296 млн гривен), Львовская область – 345 договоров (на 240 млн гривен), Днепропетровская область – 388 договоров (на 192 млн гривен).

Как сообщали НЕРУХОМІ, премьер Денис Шмыгаль ранее пообещал, что украинцы уже в марте этого года могут ждать снижения ставок кредитов на покупку жилья в рамках программы доступной ипотеки с 7% до 5%. Он напомнил, что Кабмин и Нацбанк приняли ряд постановлений, которые должны значительно упростить общий доступ и процесс оформления кредитов.