Раду просят предотвратить хаотичную застройку в мегаполисах

Верховную Раду Украины призвали рассмотреть законопроекты, которые бы помешали хаотичной застройки, от которой страдают мегаполисы.

Соответствующее обращение подготовили Минкульт, областные и городские госадминистрации, передают "Українські новини".

Как подчеркивается в обращении, в результате хаотичной застройки страдают памятники архитектуры, уникальные исторические места, уничтожаются объекты культурного наследия.

Так, в парламенте зарегистрировали законопроекты, которые должны предотвратить разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия (№ 4561) и усилит ответственность за разрушение и уничтожение памятников архитектуры и нарушение традиционного характера среды (№ 4562).

Описание: Раду просят разобраться с хаотичной застройкой Источник: wikipedia.org Alt:

Таким образом предложенные документы вводят уголовную ответственность и повышают административную. Также вырастают штрафы для физ- и юрлиц за невыполнение предписаний. Также законопроекты должны снизить злоупотребления, подразумевают создание открытого реестра недвижимого культурного наследия, передают отдельные полномочия в сфере охраны культурного наследия органам местного самоуправления.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевский горсовет обратился к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой решить вопрос относительно занесения объектов культурного наследия в столице в Государственный реестр недвижимых памятников.