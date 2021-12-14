Китайское строительство лихорадит: проблемы еще у одного крупного застройщика

Проблемы с погашением задолженности перед кредиторов возникли у еще одной крупной строительной компании из Китая – Fantasia Holdings Group.

Как сообщает MarketWatch, застройщик решил отсрочить выплату долга в 114,6 млн долларов и процентов по нему за ноябрь из-за финансовых проблем.

Стоимость акций в понедельник упала до рекордного уровня на 9%, но к концу дня цены откатились и снижение сократилось до 3,2%.

Описание: У Fantasia Holdings Group возникли проблемы с кредиторами Источник: bloomberg.com Alt:

Рейтинговое агентство Moody's вынуждено было отозвать рейтинги застройщика, после того как компания не смогла предоставить информацию для отчета. В свою очередь представители Fantasia заявили, что кредиторы разрешили отложить погашение евробондов на 2024 год, процентные выплаты по долгам – отложили до ноября 2022 года.

Fantasia Holdings Group была основана в 1996 году родственницей заместителя главы КНР Цзэн Цинхуна. Компания строит жилье классов премиум и люкс. Из-за проблем с кредиторами за год акции обесценились на 70%.

Как сообщали НЕРУХОМІ, проблемы на китайском строительном рынке начались после того, как строительный гигант China Evergrande Group не смог рассчитаться с долгами и вынужден был объявить дефолт. Компания не смогла выплатить по облигациям 645 млн. долларов под 13% и в 590 млн. долларов под 13,75%. Оплата по этим бондам должна была состояться до 6 декабря, однако этого не произошло.

Китайская экономика, которая является второй в мире, зависима от строительной отрасли, поскольку 30% ВВП приходится именно на нее. Мировые рынки ждут потрясения, если власти Поднебесной не найдут решения проблем застройщиков.