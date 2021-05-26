Киевляне лидируют среди иностранцев по скупке недвижимости в Москве

Согласно сообщению российских СМИ, жители украинской столицы в период с 20 апреля по 20 мая этого года стали лидерами по спросу на недвижимость в Москве, опередив выходцев из других стран и даже жителей Санкт-Петербурга.

Как передает Lenta.ru, по данным риэлтерского "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы", на киевлян пришлось более 6% региональных запросов на покупку московской недвижимости. При этом на питерцев приходится 3,8%, сообщают риелторы.

Согласно предоставленным данным, в российской столице 99% приходится на сделки с жилой недвижимостью – 1% с коммерческой. Характерной чертой местного рынка следует отметить, что оформить ипотеку в России иностранцы не могут.

Описание: Москва Сити Источник: pixabay.com Alt:

У покупателей пользуются популярностью следующие районы: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Основная черта жилья здесь – относительная дешевизна квадратного метра в новостройках.

Как сообщали НЕРУХОМІ, все больше украинцев интересуются отдельными виллами или домами вместо проживания в гостиницах из-за пандемии коронавируса. Спрос на дома и земельные участки в Турции вырос еще больше из-за пандемии.