Какие риски несет законопроект о хрущевках: архитектор рассказал о нюансах

Законопроект Минрегиона о реконструкции устаревшего жилого фонда имеет ряд недостатков и до конца не ясно, куда и каким образом будут расселять людей.

Об этом рассказал архитектор Иван Фролов в интервью Голос.UA.

По его словам, это большая афера, которую совершают застройщики, которые вошли в состав парламента и смогли протянуть законопроекты, которые интересны им. "В частности, были приняты законы, по которым людей могут выселять из старых многоэтажек", - заявил Фролов.

Архитектор подчеркнул, что все эти старые дома имеют большое преимущество – удачное расположение. Так, рядом много школ и детских садиков, уже развита инфраструктура. Как правило недалеко расположены станции метро, либо другая удобная транспортная развязка.

Комментируя вопрос с расселением, Фролов подчеркнул, что по приблизительным подсчетам в одном старом микрорайоне проживают около 30 тысяч человек, которым нужно предоставить новое жилье, при чем сделать необходимо это в сжатые сроки.

"Поэтому то, что задумал Минрегион, неправильно. У нас есть много незавершенных замороженных долгостроев. На сегодняшний день многие инвесторы скандальной "Элита- Центр" до сих пор не получили квартиры. Люди более 15 лет ждут окончания строительства", - заявил он.

Архитектор отметил, что вопрос с расселением усложняет то, что в Украине нет единого списка или единой очереди граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. И вместо того, чтобы решать проблемы, власти пошли на поводу строительных компаний, считает Фролов. Он также напомнил, что в столице закончилось действие старого генплана, а новый так и не был принят, что также усложняет решение этого вопроса.

Описание: Как решают вопросы с реконструкцией хрущевок в Украине Источник: lenta.ua Alt:

Говоря о мировой практике, эксперт заметил, что насильное выселение было только в России, лет 20 назад. В Евросоюзе старый жилой фонд модернизируют и приводят в порядок. Кроме того, жители сами выбирают, какая фирма будет проводить реконструкцию.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Минрегион разработал изменения в закон о комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда и направил их на рассмотрение Кабмина. Так, решение об участии многоквартирного дома в пределах квартала в проекте реконструкции будет приниматься по результатам общего собрания собственников недвижимого имущества, и в случае согласия 75% владельцев может быть решен положительно.

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