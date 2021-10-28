Израильские власти хотят трудоустроить 2 тысячи украинских строителей

Власти Израиля решили привлечь и трудоустроить у себя около 2 тысяч украинских строителей.

Об этом шла речь во время встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука и главы Федерации работников строительной и деревообрабатывающей промышленности в Израиле, сообщили в пресс-службе посольства Украины.

Как уточняется, сегодня в Израиле работают на строительстве 1250 украинцев. При этом власти этой страны собираются привлечь еще около 2 тысяч наших соотечественников на строительные работы.

Украинское посольство отмечает, что на базе Государственного учебного заведения "Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства" с 8 по 11 ноября состоится тестирование и отбор строителей. Отбор будут осуществлять израильские специалисты.

Во время встречи стороны пришли к единому мнению, что четкие и прозрачные правила трудоустройства помогут бороться с нелегальной трудовой миграцией.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине строители МФК Metropole устроили забастовку, требуя расчета с задолженностью по зарплате. Так, крановщики поднялись на кран и на два часа остановили работу. Другие рабочие также присоединились к пикету и потребовали поднять зарплату до 150 гривен в час.