Глава Минрегиона рассказал о нововведениях по реконструкции хрущевок

Процесс обновления жилищного фонда в Украине должен запустить законопроект по комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилья, в котором содержатся ряд нововведений.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщили в пресс-службе ведомства.

По его словам, вопрос реконструкции кварталов устаревшего жилья в Украине должен сдвинуться с мертвой точки, поскольку среди основных препятствий, которые мешали реализовывать программы по реконструкции устаревшего жилья в городах, было, в частности, несовершенство механизма.

"Разработанный Минрегионом законопроект содержит ряд изменений в законодательство, которые призваны устранить эти и другие проблемные вопросы и позволит начать органам местного самоуправления процесс обновления жилищного фонда", - заявил министр.

Так, новый документ вводит алгоритм принятия решения о реконструкции устаревшего жилья, была усовершенствована процедура компенсации, определены мероприятия по реконструкции квартала или микрорайона, расширен перечень источников финансирования проектов. Также законопроект предполагает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры помимо многоквартирных домов.

Описание: Реконструкция хрущевок. Как будет проходить процесс в Украине Источник: nerukhomi.ua Alt:

"Будущий закон - это, в первую очередь, механизм улучшения условий проживания для людей, годами живших в устаревших зданиях. Новые строительные нормы предусматривают строительство и реконструкцию жилых объектов с учетом современных требований энергоэффективности, безбарьерности, создание необходимых инфраструктурных условий и т.д., что в дальнейшем значительно уменьшит расходы на содержание жилья", - отметил Чернышов.

Сейчас, как подчеркнул чиновник, законопроект дорабатывается с учетом предложений премьер-министра.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее архитектор Иван Фролов говорил, что законопроект Минрегиона о реконструкции устаревшего жилого фонда имеет ряд недостатков. Прежде всего, по его мнению, стоит знать, что он лоббируется застройщиками, которые хотят построить высотки на месте старых хрущевок. Архитектор подчеркнул, что все эти старые дома имеют большое преимущество – удачное расположение. Так, рядом много школ и детских садиков, уже развита инфраструктура. Как правило недалеко расположены станции метро, либо другая удобная транспортная развязка. При этом в документе не проработали до конца алгоритм расселения.

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