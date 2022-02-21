Эффект домино: еще один китайский застройщик заговорил о дефолте

Китайская строительная компания Zhenro Properties Group внезапно заявила о возникших финансовых проблемах и вероятном дефолте.

Как сообщает Bloomberg, Zhenro нельзя назвать крупным игроком на рынке, однако никто до последнего момента не подозревал о приближающихся проблемах. Застройщикасчитали образцом стабильности в отрасли. Даже когда другие участники заявляли о дефолте, в свою очередь в Zhenro объявили о планах по выкупу своих бессрочных облигаций. Также компании удалось привлечь почти $1,5 млрд кредита от государственного банка Bank of China. При этом все это время, когда на рынке недвижимости обесценивались активы конкурентов, акции Zhenro торговались на достаточно высоком уровне.

Описание: Еще у одного китайского застройщика проблемы с финансами Источник: bondevalue.com Alt:

Однако на прошлой неделе появилась инсайдерская информация о проблемах с ликвидностью застройщика. 18 февраля компания подтвердила страхи инвесторов, отметив, что ей может не хватить средств для выплат по долгу в марте.

Хотя Zhenro относительно небольшая компания на строительном рынке, тем не менее, ее проблемы имеют большое значение, поскольку доверие у инвесторов к отрасли будет окончательно подорвано, сюда вряд ли будут вкладывать капитал, считая данную сферу непрозрачной и страдающей от чрезмерной волатильности.

Как сообщали НЕРУХОМІ, одна из самых крупных среди азиатских строительных компаний Evergrande задолжала более 300 млрд долларов по внешним обязательствам. Более того, она уже неоднократно пропускала выплаты процентов по облигациям. В итоге Fitch Ratings и S&P Global объявили об "выборочном дефолте" застройщика.