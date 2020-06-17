УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Рынок

Депутаты приняли закон об использовании земель

17.06.2020 - 14:08

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2280 относительно планирования в использовании земель, которым, в частности, предусматривается урегулирование вопроса установления границ и комплексного пространственного планирования территорий общин.

За проголосовали 320 народных депутатов

Согласно законопроекту, урегулируется вопрос границ общин и комплексного пространственного планирования территорий общин.

Также предусматривается создание общинами собственных органов градостроительства и архитектуры, которые смогут устанавливать градостроительные условия и ограничения на всей территории общины.

Рада приняла закон о планировании использования земель

flikr.com

Кроме этого, речь идет о создании органами градостроительства и архитектуры службы заказчика градостроительной документации.

В то же время предусмотрено изменение целевого назначения особо ценных земель для размещения объектов промышленности и сохранения существующего порядка определения зон охраны памятников культурного наследия.

Также Кабмин уполномочат утверждать порядок использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование разработки комплексных планов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в связи с открытием рынка земли украинцам следует позаботиться о надлежащем оформлении документов, подтверждающих право собственности или другое право на земельный участок, а также о внесении таких сведений в Государственный реестр.

Комментарии

35
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Швеции предложили построить сеть мусороперерабатывающих заводов в Украине

Швеции предложили построить сеть мусороперерабатывающих заводов в Украине

Зеленский обсудил с премьером Швеции строительство заводов по телефону

17.06.2020 - 13:38
У киевлян появился шанс спасти Чкаловский сквер

У киевлян появился шанс спасти Чкаловский сквер

Киевляне были категорически против превращения зеленой зоны в стройку

17.06.2020 - 12:48
Украинцы бросились скупать недвижимость в Турции

Украинцы бросились скупать недвижимость в Турции

Спрос на дома в Турции вырос из-за пандемии

17.06.2020 - 11:57
Мэр Николаева просит власти запустить работу Госинспекции по градостроительству

Мэр Николаева просит власти запустить работу Госинспекции по градостроительству

Конфликтная ситуация возникла из-за ремонтных работ в высотке по улице Космонавтов

17.06.2020 - 11:25
Суд отменил запрет на строительство ЖК WASHINGTON CONCEPT HOUSE

Суд отменил запрет на строительство ЖК WASHINGTON CONCEPT HOUSE

Судья счел доводы Минкульта неубедительными

17.06.2020 - 10:02