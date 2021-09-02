Ажиотаж на рынке: инвестиции в столичную недвижимость выросли на 21%

Инвестиции в столичную недвижимость в августе выросли на 21% по сравнению с июлем и составили $45 млн.

Об этом сообщила генеральный директор агентства недвижимости "Благовест" Елена Биберова, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, на рынке недвижимости наблюдались повышенный спрос и активность инвесторов. Наибольшей популярностью пользовалось жилье в Дарницком, Голосеевском и Печерском районах. По данным риелторов, наибольшее количество сделок (около 44%) заключались в сегменте от $50 000 до $100 000.

Сегмент до $50 000 – занял 16% всех сделок. Тут как правило покупались однущки и двущки в Днепровском и Голосеевском районах Киева. Категория от $100 000 до $250 000 заняла 34% рынка. Здесь, как правило, покупались двух и трехкомнатные квартиры в следующих районах: в Шевченковском, Голосеевском и Печерском.

Описание: Какие квартиры пользуются спросом Источник: pixabay.com Alt:

Сделки от $250 000 заняли 6% от общего объема. К примеру, самым дорогим приобретением августа стал дом в селе Ходосовка, площадью 423 "квадрата" и стоимостью $1,15 млн. Самая дорогая квартира в августе была продана в Шевченковском районе по улице Грушевского за $1 млн. Сделка по покупке офиса на Пушкинской (Шевченковский район) обошлась в $420 000.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным Госстата, в Украине за первое полугодие показатель ввода жилья в эксплуатацию вырос на 29,5% по сравнению с таким же периодом в 2020 году. Так, в городах ввели 3,3 млн "квадратов" жилья, в селах – 1,5 млн.