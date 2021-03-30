Решения ГАСИ по ЖК: кому выдали разрешения и сертификаты на прошлой неделе

Какие застройщики оказались в поле зрения Госархстройинспекции с 22 по 26 марта и получили (либо нет) разрешения на строительство жилых комплексов (СС3) или сертификаты о введении в эксплуатацию – читайте в материале НЕРУХОМІ.

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Разрешение получили

1. Трест Жилстрой-1 получил разрешение на строительство первой очереди ЖК Сказка по ул. Полтавский Шлях, 186 в Харькове.

Весь комплекс будет занимать площадь 22,8 га и состоять из 9-ти и 16-этажных домов.

В I очереди строительства предусмотрено 603 квартиры в 9-этажных жилых домах.

2. ООО "Днипростройинвест" на строительство ЖК с помещениями общественного и коммерческого назначения по ул. Ульянова, 9-11 в Днепре.

Комплекс предусматривает строительство двух башен на 21 и 23 этажа и фасадное 5-этажное здание. Будет состоять из 397 квартир общей площадью 25391,2 кв.м.

Отметим, что застройщик пытался получить разрешение еще с 2019 года. В течение 2020 года было получено два отказа.

Основаниями для последнего отказа в выдаче разрешения от 18 сентября 2020-го стало: несоблюдение требования по максимально допустимой плотности населения; нарушение требований пожарной безопасности, а именно в жилых квартирах не предусмотрено выход на открытый балкон (лоджию) со сплошным простенком размером не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного (дверного) проема; несоблюдение требования по максимально допустимому проценту застройки земельного участка; проектирование осуществлено за пределами земельного участка.

Подчеркнем, что разрешение предоставлено на основании экспертного отчета на проектную документацию, что датирован от 17 сентября 2019 года. Указанное может свидетельствовать о том, что проект на строительство не меняли.

3. Жилстрой-2 на строительство ЖК Пролісок на просп. Льва Ландау (бывший просп. Пятидесятилетие СССР) и на углу просп. Московского в Харькове (VI очередь).

В VI очередь предусмотрено строительство домов на 239 квартир общей площадью 18072,1 кв.м.

Отказано в выдаче разрешения

1. ООО "ВВС-Буд" получило восьмой отказ на строительство жилого квартала по ул. Глубокая, 19 в Тернополе.

Строительство комплекса планируется у Тернопольского городского стадиона на участке с соответствующим целевым назначением.

Основания для отказа: не предоставлена копия документа, удостоверяющего право собственности на здание или сооружение; приказ на исполнителя работ выдан не генеральной подрядной организацией; на генеральном плане отсутствуют условные обозначения и экспликации зданий и сооружений; не сохранена нормативная площадь озеленения территории объекта проектирования из расчета 6 кв.м на человека; не обеспечено нормативное количество мест для хранения автомобилей.

2. Клубный дом Struetinsky Residence от KyivBudDevelopment по ул. Болсуновских (бывшая ул. С. Струтинского), 8 в Печерском районе Киева.

Документы были возвращены застройщику без рассмотрения.

Обращаем внимание, что заказчик строительства ОК "Орсей Киев" в течение 2020 года трижды пытался зарегистрировать сообщение о начале выполнения строительных работ на 10-этажный ЖК как на объект строительства, что по классу последствий относится к СС1.

3. ЖК West Towers от IDM Group по ул. Тиводара Легоцкого, 64 а, 64 б в Ужгороде.

Отметим, что это уже третий отказ в выдаче разрешения.

Основания для отказа: не предоставлено согласование высотности уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации; превышен максимально допустимый процент застройки земельного участка; не обеспечено нормативных размеров придомовых площадок; предоставленные чертежи не соответствуют требованиям (неразборчивая графическая и текстовая части); установлено несоответствие ТЭП объекта строительства в приказе об утверждении проектной документации соответствующим ТЭП в экспертном отчете; не выполнены требования по устройству лифтов с проходной кабиной; на чертежах генерального плана не обозначены границы земельного участка; проектирование объекта осуществлено за пределами земельного участка.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Файна Таун от К.А.Н. Девелопмент по ул. Академика Туполева, 12 и ул. Салютная, 2-б в Шевченковском районе Киева (III очередь, 2 и 3 пусковые комплексы).

В эксплуатацию приняты жилые дома №11 и №12.

Задержка во введении – 1 квартал.

2. ЖК Гидропарк от Трест Жилстрой-1 по ул. Шевченко, 327 в Харькове (I очередь, 5-8 пусковые комплексы).

В эксплуатацию принят трехсекционный дом №4.

Задержка во введении – 1 квартал.

3. ЖК Caramel Residence от ЛДСК по ул. Конякина-Гордиюк в Луцке (III очередь).

В эксплуатацию принят дом №3 (1 и 2 секции).

Задержка во введении составила более года.

4. ЖК Пространство на Донского от Пространство Девелопмент по ул. Дмитрия Донского, 59 в Одессе (3 пусковой комплекс).

Отметим, что объект строится путем сооружения пансионата на землях рекреационного назначения.

Как сообщили в отделе продаж, в эксплуатацию принят дом А, секции 1 и 2.

5. ЖК Respublika от К.А.Н. Девелопмент по ул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в в Голосеевском районе Киева (V очередь, 1-3 пусковые комплексы).

В эксплуатацию принят жилой дом №8 раньше запланированного срока на 1 квартал.

6. ЖК Парус Smart от Парус Development по ул. Трускавецкой и ул. Академика Я. Подстригача во Львове (III очередь).

В эксплуатацию принят дом №3 на генплане.

Задержка во введении составила более года.

Отказано в принятии к эксплуатации

1. ЖК Науки 58 от Креатор-Буд на проспекте Науки, 58 в Голосеевском районе Киева (II очередь, 1 п.к).

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оборудования, инженерных систем, сетей и оснащения; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

2. ЖК Файна Таун от К.А.Н. Девелопмент по ул. Академика Туполева, 12 и ул. Салютная, 2-б в Шевченковском районе Киева.

Невозможно установить на какие дома комплекса предоставлен отказ в принятии.

3. ЖК Ривер Сити от Интергал-Буд на Шпаковском проезде, 25,27,29 в Житомире.

Основания для отказа: проектную и исполнительную документацию предоставлено не в полном объеме; не предоставлено согласование уполномоченного органа по охране водных ресурсов предела прибрежно-защитной полосы водоема; при осмотре не предоставлено ТУ на газовые сети,; возле дома есть ГРП, который не предусмотрен генпланом предоставленной проектной документации.

Согласно проектным решениям класс энергоэффективности здания определен как "С" (подтверждено экспертным отчетом). Однако, согласно предоставленного при осмотре объекта энергетического сертификата, класс энергоэффективности здания – "Е", что не соответствует запроектированному и является ниже.

4. ЖК Вільне місто от Квітка. Майстерня будинків по ул. Профессора П. Буйко, 27 во Львове.

Отказ предоставлен на жилой дом №2 (3 пусковой комплекс).

Основания для отказа: установлено отклонение от проектной документации: по проекту высота технического этажа дома – 2,35 м, а фактически, согласно замера, его высота составляет 2,80 м; планирование технического этажа и план кровли не соответствует проектной документации; устроен один оконный проем в жилых комнатах дома, когда согласно рабочему проекту предусмотрено устройство 2-х оконных проемов; не завершены общестроительные работы: не выполнены работы по монтажу оборудования помещений теплового пункта здания; котельная на крыше жилого дома №3 не введена в эксплуатацию; не выполнены работы по устройству системы молниезащиты здания; не завершены работы монтажа водомерных узлов распределения и учета поквартирных счетчиков потребления воды; не завершены отделочные работы на лестничных клетках; не завершены строительные работы в паркинге; не завершены работы по устройству системы вентиляции, пожаротушения и освещения в паркинге; не выполнены работы по благоустройству территории; исполнительная документация оформлена не по требованиям ДБН; представленный технический паспорт не содержит информации о техническом этаже дома.

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