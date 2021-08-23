Разрушение усадьбы Барбана в Киеве: вопросом занялся СНБО

Совет нацбезопасности и обороны 20 августа рассмотрел вопрос уничтожения памятников архитектуры в Киеве и в связи с этим поручил всем городам Украины проверить объекты культурного наследия.

Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Вопрос разрушения памятников архитектуры в Киев был поднят главой Минкульта Александром Ткаченко в связи со сносом усадьбы Барбана на Обсерваторной. СНБО пригласила мэра Виталия Кличко, но тот заявил, что не сможет. Поэтому вопрос рассматривали в его отсутствие. Данилов выразил надежду, что мэр Киева найдет время в следующий раз.

"Ни для кого не секрет, что в последнее время наша столица превращается из исторического почтенного города, в котором есть наследие, на (город с) застройкой, которая абсолютно неконтролируемая и опасна для многих процессов в столице ... То, что здесь происходит, - это просто безобразие. Когда ночью начинают ... Ночь не для того предназначена, чтобы разрушать наше наследие", - заявил Данилов.

В связи с этим парламент принял протокольное решение, адресованное всем мэриям, которые должны провести проверку объектов культурного наследия. Как только горадминистрации подготовят документы, СНБО рассмотрим вопрос относительно памятников архитектуры на ближайшем заседании.

При этом, по словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, СНБО даст правовую оценку демонтажа усадьбы Барбана.

Как сообщали НЕРУХОМІ, секретарь Киевсовета и заместитель столичного мэра Владимир Бондаренко заявлял, что защитить усадьбу Барбана было невозможно, поскольку она не имела охранного статуса. Дом снесли рано утром в пятницу, 20 августа. Застройщик прибег к помощи "титушек", чтобы завести строительную технику на участок. Ранее он получил градостроительные условия и ограничения на новое здание до 26,5 метра высотой, разрешение от ГАСИ, право аренды земельного участка.