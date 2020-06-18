Прокуратура Киева хочет вернуть государству земельный участок стоимостью 31 млн

16:47, 18.06.2020 312 1

Прокуратура Киева предъявила иск в Хозяйственный суд, требуя признать недействительным передачу в аренду земельного участка в Голосеевском районе столицы стоимостью более 31 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Как отмечается, речь идет об участке по ул. Лисничей, граничащей с территорией Конча-Заспы.

"Исковые требования обоснованы тем, что в результате принятия Киевгорсоветом незаконного решения обществу вне аукциона предоставлен в аренду земельный участок, который более чем в 479 раз превышает площадь недвижимого имущества, на ней расположенного", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура хочет вернуть земельный участок
pixabay.com

Также установлено, что земельный участок предоставлен для обслуживания объектов рекреационного назначения, однако нежилые здания, расположенные на ней, является комнатами охраны и никакого отношения к объектам рекреации нет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, прокуратура Киева пытается отсудить у частной компании земельный участок площадью более 24 га и стоимостью 366 млн гривен в районе Национального музея "Пирогово".

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