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"Превратили в кладбище": тернополян возмутили новые клумбы в парке. Фото

13.08.2020 - 15:54

В Тернополе горожане возмутились тем, что в одном из парков города поставили клумбы, которые, по их словам, напоминают "гробы".

Тернополяне создали соответствующую петицию и потребовали у местной власти демонтировать эти конструкции.

Так, в парке Нацонального возрождения в Тернополе вдоль аллеи установлены деревянные ящики, в которые посажены цветы. Эти конструкции установлены одна на другую в три этажа и выкрашены в разные цвета. По мнению составительницы петиции Дианы Кондры они уродуют пейзаж и не соответствуют современным европейским веяниям украшения парковых зон.

"Застройка Тернополя и благоустройство парковых зон оставляет желать лучшего. Европейские парки – это украшение городов, зато в нашем городе лучше устанавливают мостовую и деревянные клумбы в парке. Небывалого резонанс получило установление арки в виде сердца при входе в "Островка влюбленных". Из-за массового возмущения горожан эту арку забрали и установили при входе в парк Топильче", - пишет активистка в петиции.

Клумбы не понравились жителям Тернополя в местном парке

petition.e-dem.ua

Далее она призвала руководство парков города убрать эти клумбы, сделать новые проекты и представить их горожанам, а затем и реализовать. Также женщина написала, что эти клумбы напоминают надгробные памятники.

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