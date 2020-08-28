Правительство решило внести в реестр организации экспертизы стройпроектов

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы, допустив к процессу экспертизы только внесенные в Реестр строительной деятельности организации.

Соответствующее постановление №752 от 26 августа 2020 года обнародовано на сайте правительства.

Согласно ему, экспертизу строительных проектов осуществляют экспертные организации независимо от формы собственности, которые соответствуют установленным Минрегионом критериям, и ведомости о которых внесены министерством в Реестр строительной деятельности после его запуска.

Организации экспертизы стройпроектов будут внесены в реестр pixabay.com

Минрегион также публикует перечень экспертных организаций, внесенных в этот реестр, на портале электронной системы в свободном доступе.

Кроме того, согласно изменениям, договор с экспертной организацией заказчик может заключить в электронной форме через е-кабинет. Электронный договор, а также экспертные отчеты организация также вносит в Реестр строительной деятельности.

Утверждение проектов строительства осуществляется на основе положительного экспертного отчета.

Кабмин также постановил, что проекты строительства, реализуемые оператором системы передачи или оператором газотранспортной системы независимо от их стоимости, утверждаются ими самостоятельно.

Кроме того, для проведения экспертизы проектов объектов, использующих программное обеспечение и оборудование для создания информационных, телекоммуникационных систем, необходимы результаты экспертизы, согласно закону "О Национальной программе информатизации", а для проектов строительства автодорог, подлежащих аудиту безопасности, необходим соответствующий вывод аудитора.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее премьер Денис Шмыгаль сообщал, что правительство "сдвинулось" в реформе строительного рынка, но натыкается на сопротивление. По его словам, к обсуждению привлекаются и представители строительного рынка, которые могут внести свои пожелания к законопроекту о реформе.