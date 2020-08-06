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Под видом реставрации пристраивают этажи: в Харькове продолжается скандальная стройка

06.08.2020 - 13:51

В Харькове в доме по улице Гоголя, 2 обнаружили незаконное строительство в здании, которое, как оказалось, является еще и памятником архитектуры.

Группа активистов подали заявление в полицию, передает Харків Times. В заявлении указывается, что с июня на доме ведут активные строительные работы, работает кран. При этом нигде не установлено Паспорта объекта — специального информационного стенда с изображением и названием объекта строительства, генподрядчика и другой информацией.

В то же время, дом №2 по улице Гоголя является памятником архитектуры и градостроительства местного значения (охранный № 7046-Ха, занесен в Государственный реестр недвижимых, памятников Украины приказом Министерства культуры и информационной политики Украины от 04.06.2020 № 1883).

Незаконное строительство в Харькове

times.kharkiv.ua

Как указано в письме Департамента архитектуры и градостроительства ХОГА, 9 июня специалистами Департамента обнаружены признаки проведения работ на памятнике (демонтированы покрытие кровли и конструкции крыши), установлен владелец соответствующих помещений — заказчик работ. Департамент обратился в адрес заказчика с требованиями о прекращении деятельности, создающей угрозу памятнику или нарушающей законодательство, государственные стандарты, нормы и правила в сфере охраны культурного наследия.

Однако, по словам активистов, работы по данному адресу продолжаются.

Как сообщали НЕРУХОМІ, с начала 2020 года инспекторы Департамента охраны культурного наследия Киева осуществили 113 проверок, в итоге выписали штрафов почти на миллион гривен.

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