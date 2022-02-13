Парижане выступили против строительства огромной пирамиды. Фото

В Париже местные жители поддержали экологов и вместе выступили против строительства небоскреба, который должен стать третьим по высоте в столице Франции после Эйфелевой башни и башни Монпарнас.

Как сообщает The Guardian, проект 42-этажного комплекса Tour Triangle разработало швейцарское архитектурное бюро Herzog&de Meuron Architekten еще в 2008 году, одобрила его мэр Парижа Анна Идальго в 2015 году. Это будет 210 метровая высотка в виде пирамиды, сооруженная из стекла и стали.

Описание: Небоскреб-пирамида в Париже Источник: theguardian.com Alt:

Против данного строительства сразу же выступили представители партии зеленых, назвав предстоящую стройку "экологической катастрофой". В свою очередь провластные партии поддержали будущий проект, считая, что он поможет экономике, создав несколько тысяч рабочих мест.

Против Tour Triangle выступили и обычные парижане. По их мнению, небоскреб-пирамида не вписывается в общую архитектуру города. Последней высоткой, построенной в столице Франции, является башня Монпарнас ровно 50 лет назад. После этого строительства столичные власти запретили возводить здания выше 7 этажей, чтобы не нарушать исторический облик Парижа.

Описание: Небоскреб-пирамида в Париже Источник: globalconstructionreview.com Alt:

Застройщик Unibail-Rodamco-Westfield (URW) уверяет, что проект разрабатывали в соответствии с европейскими экологическими сертификатами. Высотка будет иметь геотермальные системы, сеть централизованного теплоснабжения и системы рекуперации энергии и тепла, а также биоклиматический фасад и фотоэлектрические панели.

В башне Tour Triangle разместятся офисы, детский садик, магазины, большую часть здания займет гостиница. Строительство должно завершиться в 2026 году.

Как сообщали НЕРУХОМІ, спонсором строительства Tour Triangle выступила французская страховая компания AXA. Небоскреб должен стать одним из немногих, который расположится в черте Парижа. Строительные работы должны начаться уже в 2022 году.