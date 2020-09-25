Открытость данных ГАСИ поможет увидеть весь масштаб проблем на рынке недвижимости

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Согласно последним исследованием в Украине вырос уровень коррупции в сфере строительства, при этом открытость данных ГАСИ поможет властям увидеть весь масштаб проблем в отрасли.
Об этом написал в Facebook вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, Министерство собрало отзывы и рекомендации пользователей открытых данных и собирается их включить в новую Единую электронную систему в сфере строительства.
"Это на самом деле крутой пример сотрудничества власти, бизнеса и общественности для общей цели - реформирования строительной отрасли и искоренения коррупции", - подчеркнул вице-премьер.
Также, как отметил Федоров, будет воплощен инструмент "Карта реновации", которая позволяет активистам мониторить нарушения и предотвращать незаконным реконструкциям или сносу памятников архитектуры. Он также сообщил, что участники строительного рынка могут тщательнее выбирать контрагентов благодаря сервисам для анализа судебных споров – "Суд на ладони", NORA.
Как побороть коррупцию в строительстве?
pixabay.com
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