Открытость данных ГАСИ поможет увидеть весь масштаб проблем на рынке недвижимости

Согласно последним исследованием в Украине вырос уровень коррупции в сфере строительства, при этом открытость данных ГАСИ поможет властям увидеть весь масштаб проблем в отрасли.

Об этом написал в Facebook вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Министерство собрало отзывы и рекомендации пользователей открытых данных и собирается их включить в новую Единую электронную систему в сфере строительства.

"Это на самом деле крутой пример сотрудничества власти, бизнеса и общественности для общей цели - реформирования строительной отрасли и искоренения коррупции", - подчеркнул вице-премьер.

Также, как отметил Федоров, будет воплощен инструмент "Карта реновации", которая позволяет активистам мониторить нарушения и предотвращать незаконным реконструкциям или сносу памятников архитектуры. Он также сообщил, что участники строительного рынка могут тщательнее выбирать контрагентов благодаря сервисам для анализа судебных споров – "Суд на ладони", NORA.

Как побороть коррупцию в строительстве? pixabay.com

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