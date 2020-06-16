Офис генпрокурора вернул землю государству, отданную Киевсоветом в частные руки

Офис генпрокурора вернул в государственную собственность земли военного городка в Киеве, которые были отданы в частное пользование.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение об отмене решения Киевского городского совета и вернул в государственную собственность земли Минобороны", — сообщили в пресс-службе.

Киевский городской совет без соблюдения порядка изъятия из государственной собственности земель обороны, передал в частную собственность такой земельный участок в Киеве площадью 1,45 га стоимостью почти 10 млн грн.

Суд отменил решение Киевсовета pixabay.com

"Эти земли входят в состав военного городка, где находится база хранения имущества войск связи и кибернетической безопасности Вооруженных Сил Украины. Однако, по решению органа местного самоуправления данный участок был отдан в частные руки", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Прокуратура Киевской области обратилась в Вышгородский райсуд с иском с требованием вернуть в собственность государства земельных участков водного фонда стоимостью почти 2,5 млн гривен, которые находятся на территории Лютежского сельсовета Вышгородского района.