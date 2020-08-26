Одесскую гостиницу "Виктория" собираются продать за 155 млн гривен

Гостиницу "Виктория", которая находится в Одессе по улице Генуэзской, 24а, выставил на продажу Мисто Банк.

Как сообщает Интерфакс-Украина, площадь 12-этажной гостиницы - 11,7 тыс. кв. м. Здание введено в эксплуатацию в 1990 году. Номерной фонд объекта составляет 229 номеров. Его инфраструктура включает четыре конференц-зала от 50 до 100 кв. м, ресторан с банкетным залом, кафе и складские помещения площадью 515 кв. м. На территории также размещен паркинг на 40 машиномест.

Согласно объявлению на электронной площадке "Прозорро.Продажи", торги состоятся 16 сентября 2020 года.

Гостиницу хотят продать за 155 млн гривен pixabay.com

Мисто Банк основан в 1993 году. По данным НБУ на 1 января 2020 года основными акционерами финучреждения являлись Иван Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,180668% акций банка. На 1 января 2020 года Мисто Банк по размеру общих активов занимал 45-е место (1,858 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Фонд госимущества Украины в ходе онлайн-аукциона в среду, 15 июля, продал киевскую гостиницу "Днепр" за 1,1 млрд грн.

Победителем по итогам третьего раунда стал ООО "Смартленд", зарегистрированный под №23 с предложением 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222, 22 грн. Стартовая цена объекта составляла 80,9 млн грн.