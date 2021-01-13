Одесситы митинговали против строительства, которое может повредить соседние дома

Одесситы вышли на митинг во вторник, 12 января, против возведения новостройки, так как из-за строительных работ могут развалиться их дома.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о застройке участка на улице Черноморской, 2Б и 2В. Здесь расположены одноэтажные заброшенные постройки, на месте которых и планируют возвести 4-этажный дом.

Местные жители утверждают, что разрешительных документов у застройщика нет, но несмотря на это рабочие оградили стройку забором. Одесситы переживают, что из-за незаконных действий могут пострадать рядом стоящие дома.

Кроме того, люди рассказали, что строительный кран перекроет пожарный выезд со двора.

"Вылет пожарной стрелы — 32 метра, получается кран будет прикрывать все наши придомовые территории — Черноморская, 2 и 2А, а также игровую площадку детсада", - заявил активист Сергей Дуйко.

Издание отмечает, что на митинг к протестующим вышел представитель застройщика и сообщил, что здесь будет строиться частный дом. Тем не менее, показывать разрешительные документы он отказался.

Описание: Источник: usionline.com Alt:

Согласно документам здесь планируется реконструкция нежилых помещений. Заказчик — Александр Сонис и Анатолий Калиниченко, а подрядной организацией выступила компания "ЮРАФИРА-БУД". В градостроительных бумагах от 2019 года говорится, что на земельном участке площадью 0,0260 га возведут многоквартирный 4-этжный дом с подвальными помещениями.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году в Одессе на улице Торговой, 20, рухнула стена жилого четырехэтажного дома: от первого этажа и до мансарды. По неофициальной причине происшествие произошло из-за земляных работ, которые велись на соседней стройплощадке.