Одесситы митинговали против строительства, которое может повредить соседние дома

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Одесситы вышли на митинг во вторник, 12 января, против возведения новостройки, так как из-за строительных работ могут развалиться их дома.
Как сообщают местные СМИ, речь идет о застройке участка на улице Черноморской, 2Б и 2В. Здесь расположены одноэтажные заброшенные постройки, на месте которых и планируют возвести 4-этажный дом.
Местные жители утверждают, что разрешительных документов у застройщика нет, но несмотря на это рабочие оградили стройку забором. Одесситы переживают, что из-за незаконных действий могут пострадать рядом стоящие дома.
Кроме того, люди рассказали, что строительный кран перекроет пожарный выезд со двора.
"Вылет пожарной стрелы — 32 метра, получается кран будет прикрывать все наши придомовые территории — Черноморская, 2 и 2А, а также игровую площадку детсада", - заявил активист Сергей Дуйко.
Издание отмечает, что на митинг к протестующим вышел представитель застройщика и сообщил, что здесь будет строиться частный дом. Тем не менее, показывать разрешительные документы он отказался.
usionline.com
Согласно документам здесь планируется реконструкция нежилых помещений. Заказчик — Александр Сонис и Анатолий Калиниченко, а подрядной организацией выступила компания "ЮРАФИРА-БУД". В градостроительных бумагах от 2019 года говорится, что на земельном участке площадью 0,0260 га возведут многоквартирный 4-этжный дом с подвальными помещениями.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году в Одессе на улице Торговой, 20, рухнула стена жилого четырехэтажного дома: от первого этажа и до мансарды. По неофициальной причине происшествие произошло из-за земляных работ, которые велись на соседней стройплощадке.
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