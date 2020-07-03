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Объем строительства в Харьковской области уменьшился почти на 10%

03.07.2020 - 15:10

В январе-мае 2020 года объем строительства в Харьковской области уменьшился на 9,7%

Об этом сообщили в ГУ статистики в Харьковской области.

По данным управления, в январе-мае 2020 года в Харьковской области было выполнено строительных работ на 4,6 млрд грн. Объем строительства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 9,7%.

При этом строительство жилых зданий сократилось на 14,8%, нежилых – на 3,1%. Возведение инженерных сооружений уменьшилось на 9,2%.

На Харьковщине наблюдается спад строительства

pixabay.com

Новое строительство за указанный период составило 69% от общего объема, ремонт (капитальный и текущий) – 18,6%, реконструкция и техническое переоснащение – 12,4%.

Как сообщают НЕРУХОМІ, в сфере строительства все еще преобладают пессимистические настроения, несмотря на оживление деловой активности в Украине после отмены ряда карантинных ограничений.

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