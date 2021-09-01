ЖК ул. Лебедева: условный комфорт с маленькой придомовой территорией

ЖК ул. Лебедева возводится в Голосеевском районе Киева, где раньше располагалась ореховая плантация в исторической местности "Феофания", на земельном участке площадью 7,8 га.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Как выяснили эксперты, около половины участка уйдет под застройку, поэтому придомовой территории явно не будет хватать жильцам для комфортного проживания. Не соответствует градостроительной документации и количество зданий, их секционность, высотность, количество квартир, машино-мест в паркинге. Все эти факторы приведут к значительной нагрузке на инфраструктуру.

Также стало известно, что Госавиаслужба не согласовывала с застройщиком высоту зданий, несмотря на то, что участок попадает в зону ограничения застройки по условиям безопасности полетов. Невыполнение требований по проектированию увеличивает риски в инвестирование, ведь в полномочия Госавиаслужбы входит право остановки строительства.

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Помимо этого, у полиции находятся материалы уголовного дела по факту предоставления сотрудниками НАН Украины, Института геологических наук НАН Украины земельных участков госсобственности под застройку. В рамках производства прокурорам и следователям предоставлен временный доступ к вещам и документам. Эксперты подчеркивают, что сейчас отсутствуют судебные запреты по пользованию и распоряжению участком застройки ЖК и все аресты отменены. Однако, несмотря на это, наличие самого уголовного производства создает дополнительные риски для инвестирования, так как предметом рассмотрения является законность передачи земельных участков НАН Украины под застройку, в том числе и для строительства ЖК на Лебедева.

Более детально об этом комплексе можно прочитать, перейдя по ссылке.