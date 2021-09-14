ЖК на Броварском проспекте: суды за землю и отсутствие паркинга

ЖК на Броварском проспекте – это комплекс из двух 25-этажных секций и пристроенного четырехэтажного торгово-офисного центра, возводится практически без паркинга, а прокуратура пытается отсудить у заказчика землю.

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Еще в 2008 году Киевсовет передал компании "Ярус" участки земли для строительства, эксплуатации и обслуживания открытой части Святошино-Броварской линии метро и перевел землю по функциональному назначению к территории общественных зданий и сооружений. Позже компания "Ярус" оформила право собственности на указанные участки и продала их ООО "Б.Р.К.", которое, в свою очередь, перепродало их заказчику строительства ЖК на Броварском проспекте – фирме "Диместион".

Прокуратура подала в суд, который пришел к выводу, что Киевсовет нарушил закон, передав "Ярусу" земельные участки. Учитывая отмену решения Киевсовета, отменены и изменения в Генплан Киева, которыми участки земель лесного фонда и зеленой зоны были отнесены к территории общественных зданий и сооружений. Таким образом выходит, что "Ярус" не имел права продавать эту землю. Прокуратура подала иск к ООО "Диместион", требуя вернуть Киеву участки, однако суд отказал в его удовлетворении. Тем не менее, до принятия окончательного решения по данному делу сохраняются определенные риски в инвестировании.

Описание: Инвестирование в ЖК несет определенные риски Источник: pixabay.com Alt:

Что касается комфортности проживания, то будущие инвесторы должны знать, что застройщик не запроектировал паркинг, поэтому вопрос, где оставить авто будет довольно острым.

Кроме того, плотность населения почти в два раза превышает норму, что сделает проживание здесь малокомфортным. Не соблюдена норма и по допустимому проценту застройки, что отразится на размере придомовой территории.

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