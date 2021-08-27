ЖК МюнХаузен 2: уютный дом – залог счастливой жизни

Тенденции неумолимы. Все больше людей стремятся работать в столице, но не жить там. Объяснить это очень просто – в плане работы мегаполис предоставляет множество возможностей. Это бесспорно. Но жить в сумасшедшем ритме города, который никогда не спит, – становится все труднее и труднее. Дома все больше напоминают большие муравейники – много этажей, по 10 квартир в каждом крыле, лифт можно ждать полчаса и постоянные пробки по всему городу. Как решить такие дилеммы, когда нет желания отказываться от преимуществ столицы, но есть желание жить в более тихом и экологичном месте?

Все очень просто. Нужно перебраться в близлежащий пригород с зелеными зонами. Пригород, из которого можно быстро и комфортно добраться на работу. Например, в Ирпень. По современной скоростной трассе дорога в Киев занимает менее 10 минут.

Почему именно Ирпень?

Ирпень – город-спутник Киева и обладает всеми качествами современного европейского города. Жизнь здесь протекает комфортно и стабильно, а близость к столице не дает погрузиться в типичную провинциальную дремоту. В Ирпене полностью развита инфраструктура: детские сады, школы, муниципальные и частные медицинские учреждения, больницы, фитнес-клубы и много интересных мест для семейного отдыха на любой вкус. Вечером можно пройтись к центру и полюбоваться динамическими фонтанами с подсветкой. Днем еще больше вариантов – сходить в парки, взять велосипеды на прокат для семейной поездки по округе, посетить тематическую набережную, полюбоваться современными инсталляциями или просто посидеть с удочкой на берегу. Для спортивных и активных обустроена беговая дорожка протяженностью 3 км.

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В Ирпене есть так называемые "курортные зоны". Именно в таких местах жить приятнее всего. Где же их искать?

ЖК Мюнхаузен 2

Жилой комплекс ЖК Мюнхаузен 2 расположен именно в такой зоне. Его расположение идеально – с одной стороны центр города (5 минут пешком), с другой – курортная зона. В пешей доступности три современных парка отдыха – Центральный, Мужеловский и Незнайка. Рядом пролегла главная транспортная магистраль города. Она достаточно близко, но шум от нее не долетает до жилого комплекса.

Сам дом теплый, уютный и энергоэффективный. Он построен по монолитно-каркасной технологии, что гарантирует повышенный срок эксплуатации дома – более 120 лет, и делает доступным свободное планирование квартир внутри. Стены возведены из керамического кирпича. Между ними утепление из минеральной ваты толщиной 150 мм (в отличие от большинства ЖК, где утеплитель 100 мм), а также дополнительная воздушная прослойка. Внешне фасад сделан из облицовочного кирпича. За счет такой многослойности в квартирах всегда комфортная температура – зимой тепло, летом не жарко. А еще это защищает квартиры от постороннего шума с улицы.

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Особенности планирования

В доме запланировано не более 3-5 соседей на этаже. В ЖК Мюнхаузен 2 нет крошечных "смартов", все квартиры имеют планировки семейного типа. Это так называемые квартиры-трансформеры с "family-кухнями", многофункциональными "кухнями-гостиными" и большими панорамными окнами. Для тех, кто хочет от жизни большего – есть квартиры с террасами. Важно сказать, что вы оплачиваете только 30% площади террасы. Для хранения внесезонных вещей можно приобрести помещение под личную кладовку.

Некоторые квартиры оборудованы конденсационными котлами, которые позволяют снизить расходы на отопление до 40%.

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Инновации в ЖК Мюнхаузен 2

В ЖК Мюнхаузен 2 применена уникальная система шумоизоляции. Застройщик совместно с профессиональной командой Acoustic Group нашли комплексное решение проблем шума не на уровне одной квартиры, а на уровне всего дома. Монолитно-каркасные дома имеют один весьма серьезный недостаток – каркас ретранслирует ударные шумы по всему зданию (снизу-вверх, сверху-вниз и по диагонали). Чтобы избежать такого распространения ударного шума в доме будет проведена шумоизоляция перекрытий профессиональными материалами системы Acufloor. Ранее их использовали только на объектах с повышенным уровнем шума или в студиях звукозаписи. Сейчас такая защита доступна и для жителей нового современного жилого комплекса Мюнхаузен 2.

Акустическая плита Acufloor эффективно поглощает не только ударные нагрузки, но и воздушный шум. Это происходит благодаря сочетанию упругих свойств и высокой плотности. Благодаря данной системе шумоизоляции, индекс снижения шума составляет около 40 дБ. Благодаря этому комплексному решению, вас не будут больше беспокоить ремонты или дурные привычки соседей – пение, ссоры, лай собак и шумные вечеринки.

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Резюме

Если вы решили жить в современном пригороде, а вести дела в столице, если хотите приобрести тихую, уютную квартиру с умной планировкой, если не хотите слушать ремонты соседей и переплачивать за отопление – ваш выбор ЖК Мюнхаузен 2.

Все детали о жилом комплексе можно узнать в отделе продаж.