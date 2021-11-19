Столичный ЖК Greenville Park запустил новую бренд-кампанию, главный месседж которой "Разве не красота?".

Креативный видеоролик, в котором новый имиджевый герой бренда занимается тем, что наблюдает за красотой в ЖК. Чтобы в каждых мелочах при работе в бизнес-зоне, отдыхе на террасе и даже просто в холле резиденты комплекса получали эстетическое удовольствие. Девелопер подчеркивает, что Greenville Park – это место, в котором качество и красота имеют одинаковую ценность, а его задача следить за комплексом, чтобы он не терял в цене в течение многих лет и был "гордостью своих обитателей".

"Мы заботимся о доме, его взрослых и маленьких жильцах и их четырехлапых друзьях на всех этапах реализации проекта. Потому наша ответственность не заканчивается после сдачи ЖК", - говорится на сайте.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Greenville Park – это комплекс бизнес-класса с удобным расположением, недалеко от станции метро "Лукяновская". Количество квартир на этаже – до 17. Для комфорта жильцов было предусмотрено в проекте 6 лифтов, расположенных в центральной части жилых домов: 5 лифтов пассажирских и 1 специальный пожарный лифт (на 1000 кг).

Территория комплекса будет закрытой со своей инфраструктурой. В распоряжении жильцов будут супермаркеты, кафе, фитнес-центры, спа-салон, обустроены зоны барбекю и детские комнаты.