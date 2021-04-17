ЖК Greenville на Печерске объявил о новой акционной скидке на квартиры

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В киевском ЖК Greenville на Печерске устроили распродажу квартир со скидкой в 12%.
Об этом сообщили на сайте жилого комплекса.
Как уточнили, была объявлена пасхальная акция, во время которой можно купить квартиру по заниженной цене.
"ЖК Greenville на Печерске дарит скидку 12% на квартиры в секции 3, 4, 5.
Самое время приобрести жилье по выгодной цене. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено", - говорится в сообщении.
Детали акции можно узнать в отделе продаж, который находится по улице Саперное поле, 12 в Киеве. Отмечается, что предложение будет действовать до 15 мая этого года.
ЖК Greenville на Печерске
greenville-pechersk.com.ua
Как сообщали НЕРУХОМІ, ЖК Greenville на Печерске – это комплекс бизнес-класса, возводится в Киеве по адресу: переулок Новопечерский, 5. Это комплекс бизнес-класса, будет состоять из трех домов разных по этажности – от 11 до 25 этажей.
Согласно проекту, на территории ЖК будет развита социальная и коммерческая инфраструктура: детсад, бизнес-центр, премиальный фитнес-центр, различные магазины и многое другое.
Стоит также упомянуть, что сам комплекс отличает выгодное расположение: рядом находятся основные офисы многих компаний, учебные заведения и медучреждения.
ЖК Greenville на Печерске - совместный проект девелоперов "НЕСТ" и группы компаний "Greenville".
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