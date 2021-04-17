ЖК Greenville на Печерске объявил о новой акционной скидке на квартиры

В киевском ЖК Greenville на Печерске устроили распродажу квартир со скидкой в 12%.

Об этом сообщили на сайте жилого комплекса.

Как уточнили, была объявлена пасхальная акция, во время которой можно купить квартиру по заниженной цене.

"ЖК Greenville на Печерске дарит скидку 12% на квартиры в секции 3, 4, 5.

Самое время приобрести жилье по выгодной цене. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено", - говорится в сообщении.

Детали акции можно узнать в отделе продаж, который находится по улице Саперное поле, 12 в Киеве. Отмечается, что предложение будет действовать до 15 мая этого года.

Описание: ЖК Greenville на Печерске Источник: greenville-pechersk.com.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, ЖК Greenville на Печерске – это комплекс бизнес-класса, возводится в Киеве по адресу: переулок Новопечерский, 5. Это комплекс бизнес-класса, будет состоять из трех домов разных по этажности – от 11 до 25 этажей.

Согласно проекту, на территории ЖК будет развита социальная и коммерческая инфраструктура: детсад, бизнес-центр, премиальный фитнес-центр, различные магазины и многое другое.

Стоит также упомянуть, что сам комплекс отличает выгодное расположение: рядом находятся основные офисы многих компаний, учебные заведения и медучреждения.

ЖК Greenville на Печерске - совместный проект девелоперов "НЕСТ" и группы компаний "Greenville".