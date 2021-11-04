ЖК Деснянский: эконом-класс с признаками комфорта

ЖК Деснянский возводится по улице Электротехническая, 43 в Деснянском районе Киева. Это комплекс эконом-класса, но с признаками "комфорта".

Об этом читайте в свежем обзоре на ресурсе НЕРУХОМІ.

Девелопер представляет ЖК Деснянский как комплекс класса "эконом". Эксперты отмечают, что по общим показателям он соответствует ему, но вместе с тем имеет и признаки комфорт-класса. Это касается количества квартир на этаже, их метражу и высоте потолка, расположению рядом с рекреационными зонами отдыха, объектами социальной и бытовой инфрастуруктуры, обустройству придомовой территории.

Стоит подчеркнуть, что площадь застройки участка не превышает допустимые нормы от чего не должна страдать придомовая территория. Также предусмотрена возможность использования для отдыха взрослых и для выгула домашних животных территории озера Среднее Выгуроское, а для занятий физкультурой - спортивных стадионов на территории близ лежащих школ (на расстоянии около 450 м от участка проектирования).

Что касается парковки, то проектом предусмотрено строительство двух четырехэтажных наземных автоматизированных гаражей. Однако на сайте новостройки застройщик информирует о наличии только гостевого паркинга. Заказчик обратился в КП "Киевтранспарксервис" с запросом о наличии мест на парковках, прилегающих к ЖК Деснянский, на что получил перспективное согласование на 450 машиномест. Также предусмотрены гостевые парковки и площадки для размещения велосипедов.

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Застройщик решил несколько отойти от ДПТ и построить три 3-секционных 25-этажных жилых дома на 1 314 квартир, встроенно-пристроенное дошкольное заведение на 75 мест и два 4-этажных наземных автоматизированных гаража. Таким образом, в трех домах ЖК вырастет число квартир, а это может сказаться на комфортности проживания.

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