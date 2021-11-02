ЖК Акварель-3: застройщик решил не учитывать замечания по проекту

ЖК Акварель-3 – это жилой комплекс комфорт-класса, который возводится по улице Пишоновской, 22, 24, 26 в Одессе. Застройщик так и не исправил замечания ГАСИ, что в итоге отразится на комфортности проживания здесь.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Эксперты выяснили, что заказчику лишь с шестой попытки удалось получить разрешение на выполнение строительных работ. При этом все замечания ГАСИ так и не были устранены, сам проект не менялся. Здесь так и осталась превышена максимально допустимая плотность населения, не обеспечены нормативные размеры площадок для детей и взрослых, есть нарушения по расстоянию от объекта строительства до близлежащей застройки.

Так, застройщик нарушил нормы относительно допустимого процента застройки земельного участка. С маленькой придомовой территорией проживание жильцов вряд ли будет комфортным.

Также в этом жилом комплексе застройщик не предусмотрел достаточное количество паркомест: на 643 квартиры запланирован трехуровневый паркинг на 181 машиноместо и гостевая стоянка на 21 машиноместо, всего – 202 м/м. В итоге жильцы столкнутся с проблемой запаркованности ближайшего пространства и вечными вопросами, где оставить автомобиль.

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Эксперты также обращают внимание, что хоть заказчик и имеет права на земельный участок, но срок аренды истекает до конца года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 1 кв. 2022 и 1 кв. 2024 гг.

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