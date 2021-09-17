Жильцы ирпенских новостроек выходят с протестом из-за высоких тарифов

Жильцы новостроек Ирпеня ЖК City Park и ЖК Green Side собираются на акцию протеста в субботу, 18 сентября, из-за промышленных тарифов, которые вынуждены платить.

Как сообщает "Kyiv.Media", акция должна состояться у отдела продаж строительной группы "Синергия" в Ирпене по улице Соборной, 2а в 10:00. Жильцы утверждают, что по промышленному тарифу (5,1 грн/кВт-час) платят с августа этого года из-за того, что оба ЖК не сданы в эксплуатацию, но в них уже проживают люди.

Согласно сертификатами готовности объектов, ЖК City Park и ЖК Green Side должны быть введены в эксплуатацию в 2019 году.

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Согласно данным портала YouControl, бенефициарами "Строительной группы "Синергия" являются Игорь Оверко, Александр Заболотный и Юрий Марченко.

По данным СМИ, Игорь Оверко был связан с бывшим мэром Ирпеня Владимиром Карплюком, который задекларировал 67 квартир. Впрочем, Оверко с легкостью побил этот рекорд, задекларировав 586 квартир.

Как сообщали НЕРУХОМІ, депутат Верховной Рады из группы "За будущее" Виктор Мялик задекларировал 158 квартир, несколько жилых домов и около 80 земельных участков.