Застройщик скандального апарт-комплекса Apart Hall таки получил разрешение

Застройщику апарт-комплекса Apart Hall, расположенного по улице Трусковецкой в селе Сокольники под Львовом, выдали разрешение на строительство.

Соответствующие данные были внесены в Единую государственную электронную систему в сфере строительства 27 января. Разрешение выдала Госинспекция градостроительства и архитектуры для строительства многофункционального комплекса.

Описание: Застройщику апарт-комплекса Apart Hall выдали разрешение на строительство Источник: nerukhomi.ua Alt:

Стоит подчеркнуть, что Сокольники имеют весьма выгодное с экономической точки зрения расположение из-за близости ко Львову. К тому же село начало в последние годы активно развиваться и в строительной отрасли. Как сообщает Zaxid.net, не все строительство здесь идет без нарушений. По данным СМИ, вопреки генплану Сокольника в сентябре 2021 года были выданы градусловия на строительство многофункционального комплекса. На самом деле это три 10-12 этажных многоквартирных дома общей высотой 36 метров на территории действующей промышленной зоны. "Местные предприниматели, годами работающие в той промзоне, неприятно удивлены таким решением местных властей", - пишет издание.

В свою очередь, как выяснили эксперты портала НЕРУХОМІ, согласно реестру строительной деятельности, апартаменты отсутствуют в составе показателей комплекса. Также разрешение не предусматривает строительства апарт-комплекса. По выданным градусловиям в составе многофункционального комплекса не должны быть жилые помещения.