В ЖК Paradise Avenue стартовала продажа видовых квартир

В жилом комплексе Paradise Avenue, который находится в пригороде Киева, начата продажа квартир в ближайшем здании к озеру и прогулочной набережной. Из окон подавляющего большинства квартир будет открываться удивительная панорама водоема во всей его красоте.

Напомним, что в сентябре текущего года застройщик ZIM Group в рамках проекта благоустройства и озеленения жилищного комплекса официально открыл большое искусственное озеро на территории, созданное специально для жителей. Его площадь подтверждает грандиозный масштаб – более 5000 м2. Вокруг озера обустроена комфортная прогулочная набережная, длиной в полкилометра.

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Вдоль набережной открыты места отдыха, высажены взрослые деревья и устлан рулонный газон.

На празднике по случаю официального открытия озера жители Paradise Avenue присоединились к заселению водоемов рыбами: было выпущено 100 кг карпов и белого амура и 100 кг мальков. Чтобы рыбам было достаточно кислорода, а вода не застаивалась, застройщиком предусмотрены специальные мультифункциональные фонтаны-аэраторы. Они оснащены мощными насосами, которые перекачивают воду из нижнего слоя водоема и перемещают трубами на верхний слой. Ночью фонтаны создают световое шоу и делают локацию особенно привлекательной для прогулок после заката.

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Судя по фото жителей и инвесторов Paradise Avenue, сделанных на новой набережной, виды их приятно удивляют. Для будущих жильцов новых секций дома №8 они будут открываться максимально удачно и вдохновлять каждый день.

Ознакомиться с актуальным ассортиментом видовых планировок, доступных для приобретения, можно обратившись в отдел продаж Paradise Avenue.

Напомним, что Paradise Avenue – жилой комплекс класса комфорт+. Расположен в с. Крюковщина на улице Панорамной, в 10 минутах на авто от станции метро Теремки.

Проект Paradise Avenue включает 18 жилых домов и 5 стратегических инфраструктурных построек: школу, детский сад, многоуровневый паркинг, ресторан на воде, медицинское учреждение.

Многоцелевой характер и амбициозный масштаб жилого комплекса формируется благодаря качественной реализации выбранной концепции Mixed use development, которая сейчас наиболее актуальна среди инвесторов в жилую и коммерческую недвижимость.