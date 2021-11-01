В ЖК Новая Англия стартовали продажи в предпоследнем доме

В ЖК Новая Англия, который располагается в Голосеевском районе Киева, продают квартиры в новом доме "Ноттингем".

Об этом сообщили в пресс-службе жилого комплекса.

Это предпоследний дом в проекте и здесь большой выбор квартир с одной двумя и тремя комнатами и различными планировками, что позволит будущим резидентам создать для себя удобное пространство. Большое количество квартир имеют панорамные окна, с красивыми видами на город. Также обустроен подземный паркинг, который сообщается при помощи лифта с жилыми этажами, что довольно удобно и позволяет сэкономить много времени жителям, имеющим автомобиль.

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В жилом комплексе уже заселили 7 домов из 14, восьмой дом должны ввести в эксплуатацию в этом году. Та территории Новой Англии работают школа с детским садиком, здесь развита внутренняя инфраструктура: есть кафе, магазины, салоны, зоны отдыха детские и спортивные площадки, специальные зоны для выгула домашних животных и многое другое. Территория закрытая, находится под охраной. Каждый дом в жилом комплексе выполнен в стиле английской неоклассике.

В распоряжении застройщика Royal House есть собственный строительный завод, который производит стеновые модули, из которых, собственно, и строят ЖК Новая Англия. Компания запатентовала свою технологию и получила сертификацию СЕ, она также реализует свою продукцию в странах Европы. Одно из преимуществ таких модулей – высокая энергоэффективность, что позволяет существенно экономить на обогреве помещений.

Застройщик сообщает, что наиболее выгодные условия инвестиции в недвижимость – в начале продажи объектов. При этом еще действуют скидка в 7% при полной оплате при покупке квартиры, а также удобная рассрочка на 24 месяца при 30% первом взносе.