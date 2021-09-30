В ЖК Новая Англия создали новые инновационные детские площадки

В Киеве на примере ЖК Новая Англия создают детские площадки, которые способствуют гармоничному развитию детей.

Об этом сообщили в пресс-службе жилого комплекса.

Так, в этом году жилому комплексу удалось ввести в эксплуатацию седьмой дом и открыть двор, обустроенный новыми площадками для детей возле аллеи фонтанов. По словам директора по маркетингу ЖК Новая Англия Анны Щербань, в современных условиях из-за развитий технологий и зависимости от гаджетов, дети стали меньше двигаться. Поэтому к созданию таких детских площадок привлекли детских психологов, архитекторов, профессионалов по педагогике.

"Нам удалось создать методологию подбора игрового оборудования, которая учитывает воздействие на вестибулярную, сенсорную, тактильную и другие системы ребенка", - рассказала она.

Таким образом, площадки получили полный функционал для гармоничного развития детей. В частности, игровое пространство состоит из двух зон, рассчитанных на несколько возрастных групп: "Fairy Town" и "Magic Journey".

Первая зона – для малышей, до 4 лет. Она стилизована под сказочную Англию, с характерным двухэтажным автобусом красного цвета с горками, парные качели, которые рассчитаны, чтобы с детьми могли покачаться и родители, музыкальные инструменты, батуты, муралы с сюжетами из сказок о Питере Пене, английским алфавитом и много другое.

Вторая зона "Magic Journey" обустроена для детей от 5 лет. Она представлена в виде большого мультифункционального комплекса с туннелями, горками и мостами в виде поезда. Здесь есть качели, карусели, твистер и другие развлечения.

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Как отмечают создатели, дизайн площадок основывался на трех принципах: ориентация по типу игры, эстетизм и экологичность, создание ощущение места. Так, использование таких детских площадок помогут детям понять окружающий мир, его эстетическое восприятие, развить ощущение причастности к месту и культуре.

Как подчеркнули в пресс-службе ЖК Новая Англия, функционал детских площадок в современных условиях играет одну из важнейших ролей и требует новых решений.