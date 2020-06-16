В Киеве протестовали против строительства ЖК CITY HUB

14:55, 16.06.2020 1983

В Киеве прошла акция протеста против строительства жилого комплекса CITY HUB в Соломенском районе.

Митинг состоялся у здания Государственного бюро расследований.

Активисты заявляют, что на землях Министерства внутренних дел ведутся незаконные стройки, и если их не остановить, "на рынке может появиться строительная пирамида" с недостроями и обманутыми инвесторами.

Протестующие держали плакаты "Осторожно – мошенники", "Нам достаточно "Укрбуда" "Строительные аферы - будем ждать или действовать?" и другие. По словам активистов, один из таких объектов - ЖК CITY HUB, который строительная компания Интергал-Буд незаконно строит в Соломенском районе Киева под видом реконструкции общежитий Национальной академии внутренних дел.

Протесты у здания ГБР
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Речь идет о земельном участке площадью 1,6 га по адресу ул. Кудряшова, 8-10.

Ресурс НЕРУХОМІ, поставил ЖК CITY HUB низкую оценку в рейтинге. Эксперты выяснили, что согласно распоряжению КГГА, целевое назначение земельного участка - для обслуживания и эксплуатации учебных корпусов и общежитий, не соответствует намерениям застройки и является нарушением градостроительного и земельного законодательства.

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