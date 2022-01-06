В Киеве новый конфликт с застройщиком: ради ЖК срубили деревья на Печерске

Вырубка деревьев на Черепановой горе в Печерском районе Киева ради строительства на их месте очередного жилого комплекса спровоцировала столкновение с киевлянами.

Как сообщает Экономическая правда, охраняли работу строительной техники "титушки". Строительство должно начаться на участке площадью 1,15 гектара. Согласно рендеров от бюро A24D на Госпитальной, 4 между Дворцом Спорт и гостиницей "Русь" появится 29-этажный комплекс со стилобатом.

Описание: Что построят на участке Источник: A24D Alt:

Между тем, по данным "Киев.Media", у застройщика есть все разрешительные документы, в том числе и градусловия, кроме разрешения на вырубку зеленых насаждений.

Описание: Забор вокруг стройки снесли Источник: LB.ua Alt:

В среду, 5 декабря, несколько десятков молодых людей снесли строительный забор. На месте присутствовала полиция, но сотрудники правоохранительных органов не стали вмешиваться в конфликт.

Описание: Застройщик уничтожил все деревья, что росли на Черепановой горе Источник: kyiv.media Alt:

Сообщается, что строительство ведет компания "Лота-МНВ". По данным портала YouControl, фирма была основана почти 16 лет назад. Ее руководителем значится Оксана Сухенко, а бенефициаром – Наталья Мироненко. По данным СМИ, последняя – это вдова Григория Габовича (умер в 2018 году).

Как известно, Габович причастен к украинской финансовой пирамиде "Меркурий" (аналог МММ), был основателем рынка на Республиканском стадионе. Также семье Габовичей принадлежит интернет-провайдер Lucky.Net. Бизнесом сейчас руководят сыновья Григория Габовича Артур и Юлиан.

Подрядные работы на участке выполняет фирма с российскими корнями "Девижн Констракшн". Ее бенефициаром является российский олигарх Дмитрий Буряк.

Как сообщали НЕРУХОМІ, компания "Новая почта" для строительства нового терминала с взлетно-посадочной полосой вырубила лес возле Бориспольской трасы. Фирма сообщила, что ей выдали лесорубный билет, дающий, собственно, право на вырубку. При этом "Новая почта" заплатила в областной, районный и бюджет Счастливского сельсовета, компенсировав стоимость срезанных деревьев.