Суд упростил строительство очередной высотки на Печерске

Окружной админсуд Киева отменил положения градусловий для проектирования жилого комплекса по улице Брановицкого, 3 в Печерском районе столицы.

Как сообщают "Наші Гроші", суд отменил пункты ГУО, согласно которым застройщик должен был получить согласование Минкульта относительно высоты объекта, допустимого процента застройки участка, получить заключение по проектной документации, необходимость разрабатывать и утверждать проектную документацию в соответствии с требованиями закона "Об охране культурного наследия".

Описание: Суд отменил часть пунктов градусловий Источник: court.gov.ua Alt:

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА в июле 2019 года выдал компании "Расмус" градусловия на строительство жилого комплекса на участке площадью 0,54 га путем реконструкции нежилых помещений. Разрешенная условная высота – 73,5 м (около 25 этажей), что почти в 3 раза превышает разрешенную Генпланом высоту в этом районе (27 метров). При этом часть участка располагается в зоне охраны памятника архитектуры национального значения "Валы и рвы Васильковского укрепления Киевской крепости", поэтому строить новый жилой комплекс в этой части запрещено.

Против данного строительства выступают и местные жители. Возводить комплекс должны на оползнеопасной территории. Киевляне опасаются, что эта стройка может навредить их домам, которые и так находятся в аварийном состоянии.

Земельная комиссия Киевсовета согласовала проект решения об изменении целевого назначения участка на Брановицкого, при этом уменьшив годовую арендную плату для "Расмуса" почти в 4 раза.

Согласно данным портала YouControl, ООО "Расмус" было основано более 8 лет назад. Руководителем компании значится Руслан Федорченко, бенефициаром Дмитрий Мармуляк, учредителем кипрская компания "Канетро Холдингс ЛТД". По данным СМИ, "Расмус" может быть связан с окружением президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской госадминистрации разрешил увеличить высоту многофункционального комплекса на проспекте Степана Бандеры, 32 в Оболонском районе столицы с четырех до шестнадцати этажей.