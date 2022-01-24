Суд снял арест с участка, на котором строится МФК А136 Highlight Tower

Киевский апелляционный суд отменил арест земельного участка по улице Антоновича, 136-138, на котором строится МФК А136 Highlight Tower.
Согласно записям в реестре, соответствующее постановление суд вынес 13 января.
Так, суд пришел к выводу, что строительство многофункционального комплекса не противоречит целевому назначению участка. Кроме того, сторона обвинения так и не доказала необходимость в наложении ареста на участок, поскольку в настоящее время разрешение на осуществление строительных работ на нем, выданное ГАСИ землепользователю, не отменено и является действительным.
По мнению суда, участок не может быть вещественным доказательством при осуществлении досудебного расследования, поскольку он в данном случае не является объектом преступных посягательств. Уголовное производство расследуется по факту злоупотреблений со стороны чиновников ГАСИ.
Строительство МФК А136 Highlight Tower.
Как известно, участок был арестован Шевченковским райсудом Киева 18 ноября прошлого года. Землю арендует компания "Пирит".
Как сообщали НЕРУХОМІ, МФК А136 Highlight Tower – проект, который реализуется группой компаний DIM. Эксперты выяснили, что заказчик строительства является надлежащим пользователем земельного участка, что уменьшает инвестиционные риски в строительство.