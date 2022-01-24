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Суд снял арест с участка, на котором строится МФК А136 Highlight Tower

Владимир Гришенко 24.01.2022 15:11

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Киевский апелляционный суд отменил арест земельного участка по улице Антоновича, 136-138, на котором строится МФК А136 Highlight Tower.

Согласно записям в реестре, соответствующее постановление суд вынес 13 января.

Так, суд пришел к выводу, что строительство многофункционального комплекса не противоречит целевому назначению участка. Кроме того, сторона обвинения так и не доказала необходимость в наложении ареста на участок, поскольку в настоящее время разрешение на осуществление строительных работ на нем, выданное ГАСИ землепользователю, не отменено и является действительным.

По мнению суда, участок не может быть вещественным доказательством при осуществлении досудебного расследования, поскольку он в данном случае не является объектом преступных посягательств. Уголовное производство расследуется по факту злоупотреблений со стороны чиновников ГАСИ.

Описание:

Строительство МФК А136 Highlight Tower.

Источник:

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Как известно, участок был арестован Шевченковским райсудом Киева 18 ноября прошлого года. Землю арендует компания "Пирит".

Как сообщали НЕРУХОМІ, МФК А136 Highlight Tower – проект, который реализуется группой компаний DIM. Эксперты выяснили, что заказчик строительства является надлежащим пользователем земельного участка, что уменьшает инвестиционные риски в строительство.

Объекты:

МФК А136 Highlight Tower

Застройщики:

DIM

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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