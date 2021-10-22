На продажу выставили один из самых эпичных долгостроев Киева

Государственный Укрэксимбанк выставил на продажу один из самых эпичных долгостроев Киева – многофункциональный комплекс Sky Towers класса "премиум", который расположен возле центрального ЗАГСа в Шевченковском районе.

Об этом сообщается на сайте площадки электронных торгов "СЕТАМ".

Так, торги по продаже комплекса должны состояться 3 ноября на аукционе OpenMarket. Стартовая цена объекта – 7,1 млрд гривен. Его площадь – 223 тысячи квадратных метров. Комплекс продается в недостроенном состоянии, как отмечается на сайте площадки, достроить не смогли из-за "ухудшения финансового состояния инвестора". Стоит он на участке площадью 0,7 га, по проекту предусмотрено строительство трех зданий высотой от 6 до 47 этажей. В 2015 году строительство остановилось на уровне 26 этажа, консервация объекта не проводилась.

Описание: МФК Sky Towers продадут с молотка Источник: setam.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, МФК Sky Towers – это проект строительной компании KDD Group. Однако она реализовать его не смогла из-за сложной финансовой ситуации в 2012 году, поэтому она была вынуждена продать объект американской корпорации Cimbrorum Holdings. По имеющимся данным, сумма сделки превысила 200 млн долларов, и почти все деньги должны были пойти на обслуживание долгов девелопера. Тогда же Укрэксимбанк увеличил кредитную линию для достройки Sky Towers до $193 млн, а заемщиком выступало ООО "Агентство офисного строительства".

В 2019 году был подписан план финансовой реструктуризации, но девелопер продолжал не выполнять обязательства. В итоге в этом году Хозсуд Киева обязал Агентство офисного строительства выплатить почти 6 млрд гривен задолженности по кредитному договору.