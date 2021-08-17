Киевские застройщики подали в суд на полицию, которая их якобы опорочила

Хозяйственный суд отказал ООО "Фирма Швыдко" и ООО "Бренд Стар" в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, который они подали против Главного управления Нацполиции в городе Киеве.

Как сообщают "Наші Гроші", соответствующее решение суд вынес 22 июля.

Компании заявили, что полиция распространила недостоверную информацию о том, что они незаконно строят жилой комплекс по улице Кирилловской, 37, 37а.

Так, фирмы требовали признать недостоверной изложенную в ходатайствах следователей ​​информацию относительно того, что строительство организовано вопреки генеральному плану, не было согласований с Минкультом, застройщики ведут незаконную застройку участка без разрешительных документов.

Исследовав материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска. Он пришел к выводу, что застройщики не доказали, а суд не установил наличие в ходатайствах Нацполиции информации, в понимании законодательства Украины является недостоверной (ложной), что вредит деловой репутации истцов.

Описание: Суд не поддержал позицию застройщиков Источник: pixabay.com Alt:

Также суд отметил, что полиция осуществляет досудебное расследование, и следователи не нарушили принципы презумпции невиновности, положение уголовного процессуального закона, поскольку не утверждали о виновности компаний "Фирма Швыдко" и "Бренд Стар" и не распространяли информацию, которая является информацией с ограниченным доступом и является охраняемой законом тайной досудебного расследования.

Как выяснили НЕРУХОМІ, речь идет о строительстве ЖК 044. Целевое назначение земельного участка, на котором ведется строительство – для другой коммерческой деятельности. Таким образом целевое назначение земельного участка не соответствует намерениям застройки. Другими словами, это место не предусматривает строительство жилого комплекса.