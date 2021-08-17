Киевские застройщики подали в суд на полицию, которая их якобы опорочила

Николаевской фирме не дали построить пятиэтажку в сквере
На участке хотели построить магазин и спортазал
Новости
Хозяйственный суд отказал ООО "Фирма Швыдко" и ООО "Бренд Стар" в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, который они подали против Главного управления Нацполиции в городе Киеве.
Как сообщают "Наші Гроші", соответствующее решение суд вынес 22 июля.
Компании заявили, что полиция распространила недостоверную информацию о том, что они незаконно строят жилой комплекс по улице Кирилловской, 37, 37а.
Так, фирмы требовали признать недостоверной изложенную в ходатайствах следователей информацию относительно того, что строительство организовано вопреки генеральному плану, не было согласований с Минкультом, застройщики ведут незаконную застройку участка без разрешительных документов.
Исследовав материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска. Он пришел к выводу, что застройщики не доказали, а суд не установил наличие в ходатайствах Нацполиции информации, в понимании законодательства Украины является недостоверной (ложной), что вредит деловой репутации истцов.
Суд не поддержал позицию застройщиков
pixabay.com
Также суд отметил, что полиция осуществляет досудебное расследование, и следователи не нарушили принципы презумпции невиновности, положение уголовного процессуального закона, поскольку не утверждали о виновности компаний "Фирма Швыдко" и "Бренд Стар" и не распространяли информацию, которая является информацией с ограниченным доступом и является охраняемой законом тайной досудебного расследования.
Как выяснили НЕРУХОМІ, речь идет о строительстве ЖК 044. Целевое назначение земельного участка, на котором ведется строительство – для другой коммерческой деятельности. Таким образом целевое назначение земельного участка не соответствует намерениям застройки. Другими словами, это место не предусматривает строительство жилого комплекса.
На участке хотели построить магазин и спортазал
Апелляционный суд отказался пересматривать дело по Гоголевской, 32в
Заявленный застройщиком класс – бизнес
Местные жители возмущены предстоящей стройкой
Из-за строительства торгового центра страдают водители и местные жители