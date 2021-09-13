Какие ЖК рассмотрела ГАСИ в свою предпоследнюю неделю работы. Обзор

На прошлой неделе в Реестр строительной деятельности была внесена информация о рассмотренных ГАСИ разрешениях на строительство и сертификатах готовности только за первые два дня – 6 и 7 сентября. Тогда как с 7 по 10 сентября каких-либо результатов работы этого органа в электронной системе не обнаружено – все поданные заявки от застройщиков "ожидают рассмотрения". Учитывая, что Госархстройинспекция завершит свое функционирование уже 15 сентября – наполнение Реестра "именами всех желающих" следует ожидать очень скоро.

Кому ГАСИ отказала выдаче разрешений и сертификатов на ЖК (СС3) с 6 по 7 сентября, и кто тот единственный счастливчик, которому повезло ввести комплекс в эксплуатацию в предпоследнюю неделю работы инспекции – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешения на строительство

В Реестр строительной деятельности в период с 6 по 7 сентября не было внесено ни одного разрешения на строительство.

Отказано в выдаче разрешения

1. Клубный дом Struetinsky Residence от KyivBudDevelopment по ул. Болсуновская, 8 в Печерском районе Киева.

Основания для отказа: добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов, загружаемых в Электронную систему, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общего соответствия требованиям строительных норм, стандартов и правил.

2. ЖК ул. Прохоровская, 33/1 в Малиновском районе Одессы.

Основания для отказа: добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов, загружаемых в Электронную систему, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общего соответствия требованиям строительных норм, стандартов и правил.

3. ЖК WELL towers по ул. В. Липинского, 12 во Львове.

Основания для отказа: добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов, загружаемых в Электронную систему, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общего соответствия требованиям строительных норм, стандартов и правил.

4. ЖК ул. Интернационалистов, 35 в Сумах от компании Федорченко (II очередь).

Основания для отказа: добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов, загружаемых в Электронную систему, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общего соответствия требованиям строительных норм, стандартов и правил.

5. ЖК Кришталеве озеро от Черновцы Монолит по ул. В. Черновола в Черновцах.

Основания для отказа: класс последствий, указанный заказчиком при подаче заявления на получение разрешения на начало строительных работ (СС3) не согласуется с предоставленным расчетом класса последствий, а также экспертным заключением №180928-3/А от 30.11.2018 (СС2). Объект строительства класса последствий СС2, что будет располагаться на территории города Черновцы, должен рассматриваться соответствующим децентрализованным органом ГАСК Черновицкого городского совета.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Медовый от Киевгорстрой по ул. Петра Радченко, 27-29 в Соломенском районе Киева.

Получено два сертификата готовности на весь комплекс: три дома принято в эксплуатацию.

Задержка во введении составляет 1 год и 3 квартала.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК ул. Краковская, 27а от Житло-Инвест на пересечении ул. Красногвардейской и ул. Краковской в Киеве.

Отказ предоставлен на жилой дом №2.

Основания для отказа: на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, в том числе в части обеспечения доступности объекта маломобильными группами населения.

2. ЖК ул. Грушевского (Котовского), 110 в Черкассах.

Основания для отказа: на объекте не полностью выполнены работы, а именно: не полностью уложена тротуарная плитка; не устроены навесы над входами в подвальное помещение.

3. ЖК Imperial Park Avenue от MS Империал по ул. Ровенская, 7 в Черновцах.

Основания для отказа: заказчиком не подана проектная и исполнительная документация, энергетический сертификат здания, не продлен договор аренды на земельный участок, трансформаторная подстанция в стадии строительства, не завершены строительные работы в подземном паркинге, не смонтированные лифты, отсутствует инженерное оборудование (газовые котлы, счетчики газа, электроэнергии и воды).

Как ранее сообщали НЕРУХОМІ, ГАСИ разрешила столичному застройщику строить в Дарницком районе Киева многофункциональный храмовый комплекс с апартаментами.