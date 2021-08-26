Незаконная стройка в Голосеевском районе спровоцировала конфликт с киевлянами

В Киеве на Малокитаевской, 7 произошел конфликт между местными жителями и представителями застройщика, который, не имея необходимых разрешительных документов, перекрыл придомовую территорию и уже залил бетоном фундамент.

Об этом сообщается в Телеграм-канале заместителя мэра Киева Владимира Прокопива.

"На Малокитаевской, 7 в Киеве происходят незаконные строительные работы. Застройщик решил не учитывать интересы жителей - перекрыл придомовую территорию, расставил "титушок" и уже сделал бетонный фундамент. Жители Голосеевского района получили многочисленные угрозы, активистов наемники давили автомобилями. Жители отмечают, что полиция была бессильна", - говорится в сообщении.

При этом, как выяснил Прокопив, строительные работы здесь незаконны и ведутся без необходимых разрешительных документов. Он также пообещал, что самовольно размещенную постройку в ближайшее время уберут.

Описание: Незаконное строительство на Малокитаевской Источник: Скриншот Alt:

Как сообщает "Киев.Media" ссылаясь на рассказ местных жителей, 19 августа неизвестные приехали сюда и разобрали металлические боксы, которые стояли здесь уже много лет. Затем участок оградили забором и начали заливать бетоном фундамент. По некоторым данным здесь собираются построить двухэтажное здание и якобы у застройщика есть разрешение на реконструкцию дома по адресу, которого не существует.

"Частный нотариус на основании ареста и описи имущества выставил на продажу металлический гараж, как двухэтажный нежилой дом общей площадью 215 квадратных метров. Через систему СЕТАМ хозяин хостела, который здесь неподалеку, выкупил это помещение как двухэтажный дом", - пояснила ситуацию местная жительница Марина.

Юрист Иван Захарчук добавил, что проблема в том, что этот земельный участок собственнику помещения не принадлежит и он его не арендует. "Для того, чтобы здесь построиться что-то или сделать реконструкцию, он должен был сделать карточку нарушения благоустройства. У него ее не было. Поэтому и снесли ограду, которая была здесь установлена. У них (представителей застройщика) отсутствуют все документы на начало строительства. Поэтому все, что здесь происходит сейчас – незаконно", - рассказал юрист.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году столичные власти решили проверить Голосеевский парк на предмет незаконных застроек. По словам чиновников, основной сложностью защитить парк от застройки является то, что нет четкого определения его границ, что и привлекает различных застройщиков.