Неделя скидок в ЖК Новая Англия

С 23 до 27 ноября включительно на приобретение жилья в комплексе Новая Англия действует акция: "Неделя скидок на избранную квартиру для избранных людей".

Скидки 12% на избранные квартиры будут действовать только 5 дней. Вот с какой выгодой вы сможете приобрести квартиры в ЖК Новая Англия:

1-к квартира: скидка 155 000 грн;

2-к квартира: скидка 230 000 грн;

3-к квартира: скидка 350 000 грн.

Количество квартир ограничено.

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Напомним, ЖК комфорт класса Новая Англия расположен в Голосеевском районе Киева в 10 мин пешком от метро Васильковская. Комплекс состоит из 14 домов, из которых 6 уже введены в эксплуатацию и еще 4 дома в активной фазе строительства.

Также на закрытой территории комплекса находится детский сад и школа, уже функционирует развитая внутренняя инфраструктура: детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак, барбекю зона, магазины, кафе, салоны и т.д. Вся территория под охраной. Предусмотрены гостевой наземный и стилобатный подземный паркинг с лифтовым соединением к домам.