Названы победители Всемирной премии A'Design Award

Объявлены номинанты Всемирного рейтинга дизайна 2021 A'Design Award. В большинстве номинаций, в том числе в категории "Архитектура, строительство и дизайн" победил Китай.

A’Design Award and Competition – это одна из самых больших и выдающихся наград среди дизайнеров, художников, архитекторов, производителей, брендов и предприятий почти во всех странах. Премия основана в 2009 году и направлена на популяризацию передовой практики и принципов дизайна по всему миру. Миссия A’Design Award состоит в создании инициатив и мероприятий, которые стимулируют и подталкивают дизайнеров к созданию новых продуктов и проектов, приносящих пользу обществу.

Как сообщает Archdaily, среди более 100 стран Китай занял первое место. Так, победителем в категории "Архитектура, проектирование зданий и сооружений" стал Ruyi Exhibition Center от Kris Lin.

Описание: Ruyi Exhibition Center Источник: archdaily.com Alt:

Общественное помещение на вершине города Шэньчжэнь стало серебряным призером премии A'Design Award в этой категории.

Описание: Shenzhen Lianhua Peak Restroom Public Space Источник: archdaily.com Alt:

Также в десятку A'Design Award вошли США, Япония, Италия, Гонконг, Великобритания, Тайвань, Турция, Германия, и Австралия. Благодаря проектам украинским дизайнерам наша страна оказалась на 23 месте. Рейтинг дизайнеров в Украине проходил по количеству и уровню наград за дизайн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, победителем престижной премии World Building of the Year в 2021 году стало здание мусороперерабатывающего завода в Копенгагене.