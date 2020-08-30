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На крыше стадиона Камп Ноу "вырастет" трава: появились фото проекта

30.08.2020 - 11:00

Стадион футбольного клуба "Барселона" Камп Ноу и прилегающую к нему территорию ожидает масштабная реконструкция.

Как сообщает Dezeen, по проекту 26-гектарный парк поднимается прямо на крышу 99-тысячной арены. Названный в честь стадиона парк Nou Camp охватит паркинги, клубные магазины, спортивные площадки, тренировочные поля и другие помещения на участке. Впрочем, большинство сооружений сохранят, но функционировать они будут под парком.

Проект обновленного стадиона слили в сеть

dezeen.com

Основная цель дизайнеров – создать больше зеленых зон в Барселоне. По данным студии, на огороженной территории, где находятся здания ФК "Барселона", пока есть только восемь процентов зеленой площади, 42% площади занимают здания, а спортивные площадки аж 50% площади.

Проект обновленного стадиона слили в сеть

dezeen.com

По проекту, на стадионе поставят крышу, которую покроют зеленью. Оставить планируют лишь небольшое отверстие над газоном арены.

"В городе Барселона, нашем родном городе, мало места, где можно обустроить общественный парк", - рассказали проектировщики.

Проект обновленного стадиона слили в сеть

dezeen.com

Также здесь планируют обустроить два озера, которые будут собирать дождевую воду. Собранный ресурс будут использовать для полива газона.

Теперь проект должен пройти согласование у городских властей и руководства "Барселоны". Последние ранее планировали провести реконструкцию стадиона.

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