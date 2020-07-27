На аукционе продадут здание, в котором находился центральный офис Укрбуда

Здание в центре Киева, в котором находился центральный офис компании Укрбуд, будет продано на торгах 21 августа.

Об этом в Facebook сообщил управляющий партнер сервиса аренды и покупки офисов allbc.info Антон Краев.

Адрес нежилого помещения — ул. Пушкинская, 27. Общая площадь — 3041 кв. м + 409 кв. м флигеля. Стартовая цена объекта — 168,4 млн грн. Выплата будет осуществлена по ипотечному кредиту.

Компания Укрбуд, которая входила в пятерку крупнейших застройщиков Киева и области, летом 2019 практически прекратила строительство. На тот момент недостроенными оставались 26 объектов компании. Осенью 2019 владелец Укрбуда Максим Микитась заявил о продаже компании и выходе из бизнеса.

Как сообщали НЕРУХОМІ, холдинговая компания Киевгорстрой приняла очередные 6 объектов корпорации Укрбуд - ЖК КИРИЛЛОВСКИЙ ГАЙ, ГВАРДЕЙСКИЙ, FREEDOM, LAKE HOUSE, TWIN HOUSE, URBAN PARK.

При этом, Киевсовет в четверг, 23 июля, освободил объекты Укрбуда от паевого участия.